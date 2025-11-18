سبب صادم.. لماذا اندلع شجار هالاند ومانشيني في مباراة النرويج وإيطاليا؟

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

كشف إيرلينج هالاند، نجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي، عن سبب اندلاع مشاجرته مع مدافع المنتخب الإيطالي جيانلوكا مانشيني خلال مباراة الفريقين يوم الأحد، في تصفيات كأس العالم.

وأوضح هالاند أن المشادة بدأت قبل نهاية الشوط الأول، عندما تدخل زميله في السيتي، جيانلويجي دوناروما، لتهدئة الوضع بعد تبادل كلام حاد بين اللاعبَين.

لكن الموقف تصاعد في الشوط الثاني، بحسب هالاند، حين بدأ مانشيني، على ما يبدو، بلمس مؤخرته، ما دفع المهاجم النرويجي للرد بطريقة كوميدية.

وقال هالاند في تصريحات لقناة "TV 2" النرويجية: "عندما كانت النتيجة 1-1، بدأ يلمس مؤخرتي، فقلت لنفسي: ماذا تفعل؟ شعرت بالحماس قليلاً وقلت: شكرًا جزيلاً على التحفيز، هيا بنا نستمتع بذلك، ثم سجلت هدفين وفزنا 4-1، وهذا رائع حقًا".

وانتقلت النرويج بفوزها الكبير 4-1 على إيطاليا إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، لأول مرة منذ عام 1998، بعدما أتمت مرحلة التصفيات بلا أي هزيمة، محققة الفوز في جميع مبارياتها الثماني، مسجلة 37 هدفًا واستقبلت 5 أهداف فقط.

ويواصل هالاند تألقه هذا الموسم، إذ سجل 32 هدفًا مع النادي والمنتخب النرويجي، ويأمل في السير على خطى والده ألف إنجي وقيادة النرويج في كأس العالم المقبل.