بينهم حاجي وشيكابالا.. أساطير الكرة الأفريقية يحيون حفل جوائز الأفضل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إحياء نخبة من أساطير كرة القدم الأفريقية، حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لعام 2025، المقام في مدينة الرباط المغربية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر.

وذكر بيان الاتحاد الأفريقي، أن مجموعة من أساطير أفريقيا يزينون السجادة الحمراء، ومن بينهم المغربي مصطفى حاجي، وجرفينيو، وراباح ماجر، ومحمد سيسوكو، وإدريس كاميني، وشيكابالا، وباتريك مبوما، وتاريبو ويست.

وأشار كاف إلى أن كرة القدم النسائية، ستحظى بتمثيل جانين فان ويك، وديزاير أوبارانوزي، وكليمنتين توريه، وبرناديت أنونج.

