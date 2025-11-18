مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

بينهم حاجي وشيكابالا.. أساطير الكرة الأفريقية يحيون حفل جوائز الأفضل

كتبت-هند عواد:

11:16 م 18/11/2025
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إحياء نخبة من أساطير كرة القدم الأفريقية، حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لعام 2025، المقام في مدينة الرباط المغربية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر.

وذكر بيان الاتحاد الأفريقي، أن مجموعة من أساطير أفريقيا يزينون السجادة الحمراء، ومن بينهم المغربي مصطفى حاجي، وجرفينيو، وراباح ماجر، ومحمد سيسوكو، وإدريس كاميني، وشيكابالا، وباتريك مبوما، وتاريبو ويست.

وأشار كاف إلى أن كرة القدم النسائية، ستحظى بتمثيل جانين فان ويك، وديزاير أوبارانوزي، وكليمنتين توريه، وبرناديت أنونج.

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا حاجي الكاف اتحاد الكرة الإفريقي حفل جوائز الأفضل

