مدرب الزمالك السابق يتولى تدريب فريق وفاق سطيف الجزائري

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، تعيين المدرب الصربي ميتشو، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للألماني أنطوان هاي.

وكان فريق وفاة سطيف الجزائري أعلن في وقت سابق، رحيل مدربه الألماني أنطوان هاي، بسبب تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وسبق للمدرب الصربي صاحب ال 56 عاما، تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك من قبل، خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى شهر ديسمبر من العام ذاته.

وخلال تولي ميتشو القيادة الفنية للفارس الأبيض، تولى قيادة الفريق في 11 مباراة فقط، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 7 مباريات، حضر التعادل في لقاء وحيد وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو 13 هدفا، فيما تلقت شباكهم 9 أهداف.

