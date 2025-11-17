المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن

تنطلق منافسات كأس العالم 2026 في 11 يونيو من العام المقبل، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتكون النسخة الثالثة والعشرين في تاريخ البطولة، والأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا بعد زيادة عدد المقاعد.

ومع اقتراب التصفيات في مختلف القارات من محطتها الأخيرة، تحتدم المنافسة بين المنتخبات لحجز أماكنها في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم

أفريقيا: الجزائر - الرأس الأخضر - مصر - غانا - ساحل العاج - المغرب - السنغال - جنوب أفريقيا - تونس.

آسيا: أستراليا - إيران - اليابان - الأردن - قطر - السعودية - كوريا الجنوبية - أوزبكستان.

أوروبا: كرواتيا - إنجلترا - فرنسا - النرويج - البرتغال.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - باراجواي - أوروجواي.

المنتخبات المضيفة: الولايات المتحدة - المكسيك - كندا.

توزيع مقاعد كأس العالم 2026

يشهد مونديال 2026 أكبر توسّع في عدد المنتخبات المشاركة ليصل إلى 48 منتخبًا، وهو ما انعكس على توزيع المقاعد بين القارات على النحو التالي:

أوروبا: 16 مقعدًا.

أفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

آسيا: 8 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد، من بينها 3 مقاعد للمستضيفين (الولايات المتحدة - كندا - المكسيك).

أوقيانوسيا: مقعد مباشر واحد + مقعد عبر الملحق العالمي.