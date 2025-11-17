ماذا قدم محمد صلاح وحكيمي بعد ترشحهم للأفضل بأفريقيا؟

"بعد أكثر من عام في الغيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم الكرة السعودية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين الثلاثة لجائزة "الكرة الذهبية الإفريقية" لعام 2025، والتي تضم كلًا من النجم المغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل سيقام بالعاصمة المغربية الرباط في 19 نوفمبر 2025، حيث سيتم تكريم اللاعبين الذين قدموا مستويات متميزة في كرة القدم الإفريقية خلال العام الحالي.

رغم وجود فيكتور أوسيمين ضمن القائمة، إلا أن العديد من المراقبين يرون أنه لا يزال بعيدًا عن المنافسة الحقيقية، خصوصًا بعد انتقاله من نابولي الإيطالي إلى جلطة سراي التركي في صيف 2024، ما جعله يغيب عن الدوريات الأوروبية الكبرى.

أرقام أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان

قدم أشرف حكيمي موسمًا استثنائيًا مع باريس سان جيرمان في 2024-2025، حيث قاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية تشمل الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

كما كان له دور كبير في بلوغ الفريق نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل حكيمي 8 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة، إلى جانب إحصائيات دفاعية مميزة، بما في ذلك أكثر من 90 افتكاك ناجح للكرة في الدوري الفرنسي، كما حل في المركز السادس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية العالمية لعام 2025.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

أما محمد صلاح، فقد واصل تألقه مع ليفربول في موسم 2024-2025، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخ النادي.

سجل صلاح 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليغ وأفضل صانع أهداف.

واحتل المركز الرابع في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.