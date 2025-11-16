عودة محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

نجم آرسنال يسجل في ظهوره الأول مع برينتري بعد السجن

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، وجاء على رأسها محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من: محمد صلاح (مصر وليفربول)، أشرف حكيمي (المغرب وباريس سان جيرمان)، وفيكتور أوسيمين (نيجيريا وجالاتا سراي).

ويعود محمد صلاح للمنافسة على الجائزة بعد استبعاده من نسخة العام الماضي، التي توّج بها النيجيري أديمولا لوكمان.

وتعد هذه المنافسة الثلاثية تكرارًا لمشهد عام 2023، حين ترشح الثلاثي ذاته، وفاز بالجائزة حينها فيكتور أوسيمين.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب حفل توزيع جوائز "كاف" مساء الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، في مدينة الرباط.

