نجم آرسنال يسجل في ظهوره الأول مع برينتري بعد السجن

كتب - نهى خورشيد

08:21 م 16/11/2025
أحرز جاي إيمانويل توماس نجم أرسنال السابق، هدفه الأول مع نادي برينتري تاون في ظهوره الأول بعد التعاقد معه، ليقود الفريق للفوز بنتيجة 2-0 على ترورو سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسجل توماس الهدف من ركلة حرة قبل خمس دقائق من النهاية، وأضاف جون أكيندي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان إيمانويل توماس أنضم إلى برينتري قبل ساعة واحدة فقط من انطلاق المباراة، بعد فترة قصيرة قضاها مع فريق AFC Totton.

وسجل في المباراة ظهوره الأول بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية تورطه في قضية تهريب مخدرات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني.

ويذكر أن إيمانويل توماس اعتقل لأول مرة في سبتمبر 2024 بعد ضبط سلطات الحدود حقيبتين تحتويان على 60 كيلوجراماً من الحشيش في مطار ستانستيد، وتم تهريبها من تايلاند عبر صديقته ياسمين بيوروتسكا.

إيمانويل توماس أرسنال برينتري تاون

