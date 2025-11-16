بعد الاعتزال.. روبن يفاجئ الجميع ويقتحم تصنيف البادل العالمي

الاتحاد البرتغالي يحاول انقاذ رونالدو قبل كأس العالم.. ما القصة؟

بعد مسيرة كروية باهرة أرهق فيها دفاعات الخصوم لسنوات، يستعد أحد أبرز أجنحة كرة القدم في العصر الحديث لخوض تحدٍ جديد في عالم الرياضة.

فقد حقق في مسيرته 12 لقب دوري في أربع درجات مختلفة، ولقبًا واحدًا في دوري أبطال أوروبا، وخاض 96 مباراة دولية مع منتخب بلاده خلال 14 عامًا. ومع ذلك، اختار نجم كرة القدم المعتزل أن يواصل احترافه الرياضي ولكن في رياضة أخرى: البادل.

الحديث هنا عن الهولندي آريين روبن، نجم آيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ وجرونينجن السابق.

روبن، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، اعتزل كرة القدم نهائيًا في يوليو 2021 بعد عودته القصيرة للملاعب عام 2020 مع نادي جرونينجن.

روبن يقتحم رياضة البادل

وبينما يتجه الكثير من اللاعبين بعد الاعتزال إلى التدريب أو العمل الإعلامي، يجمع روبن بين التدريب وبين بداياته في مسيرة احترافية جديدة داخل عالم البادل.

وفي أواخر أغسطس الماضي، نجح في حصد أولى نقاطه في التصنيف الدولي لرياضة البادل بعد مشاركته في بطولة FIP Bronze Westerbork ضمن جولة CUPRA FIP في هولندا.

واستطاع روبن مع زميله فيرنر لوتسما الفوز في مباراة تأهيلية صعبة بعدما أنقذا ست نقاط حاسمة، لينتقلا إلى الجدول الرئيسي عقب الفوز على الثنائي رالف بوكيما ومارك ويلدميت بنتيجة 4-6 و6-3 و7-6.

ورغم أن ذلك كان أول انتصار لروبن في مسيرته بالجولة، فإن رحلته انتهت في الدور الـ32 بعدما خسر مع لوتسما أمام المصنف 155 عالميًا ستين ريخترز والمصنف 144 ثييس روبر بنتيجة قاسية 6-1 و6-0.

ورغم الهزيمة، امتلأت المدرجات بمئات المتفرجين الذين جاءوا لمشاهدة النجم الهولندي وهو يمارس رياضته الجديدة، وقد أشاد منافساه به قائلين: "إنه أفضل لاعب كرة قدم محترف سابق نعرفه يلعب البادل".

أما روبن نفسه فكان متواضعًا بعد الخسارة، مؤكدًا أنه لم يضع توقعات عالية: "بدأت بتوقعات منخفضة، حاولت فقط القتال في الملعب وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط".

بداية روبن مع البادل

بدأ شغف روبن بالبادل خلال فترة لعبه مع بايرن ميونخ، حيث قال إنه كان يلعب ثلاث مرات أسبوعيًا عندما كان في ألمانيا.

وهو يأمل أن يحقق تأثيرًا مشابهًا لما فعله زلاتان إبراهيموفيتش في السويد، حيث قال: "زلاتان جعل البادل رياضة مهمة في السويد، وأعتقد أن بإمكاني فعل ذلك في هولندا".

وفي عام 2023، شارك روبن مع زميله السابق في المنتخب الهولندي روبين فان بيرسي في بطولة Pro-Am of the World Padel Tour Amsterdam Open، حيث تمكّن الثنائي من الفوز بـ"لعبة الأساطير"، مواصلين نجاحهما كما كان الحال في مسيرتهما الكروية.

وعلّق فان بيرسي بعد الفوز: "يا لها من تجربة رائعة أن أشارك في بطولة أمستردام المفتوحة مرة أخرى، مباراة ممتعة ورفقة ممتازة".

ويحتل روبن حاليًا المركز 1980 عالميًا بثلاث نقاط فقط؛ وهو بعيد للغاية عن القمة التي يتشاركها الأرجنتيني أجوستين تابيا والإسباني أرتورو كويلو برصيد 20200 نقطة لكل منهما.