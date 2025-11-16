ماهي نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح؟

منتخب سويسرا يقترب من التأهل لكأس العالم بثلاثية في مرمى السويد

منح الجهاز الفني لمنتخب مصر النجم محمد صلاح راحة من التدريبات مساء السبت ومن ثمّ عدم مشاركته مع الفريق بمواجهة كاب فيردي ضمن منافسات كأس العين الدولية الودية.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

منتخب مصر من المقرر أن يلتقي نظيره كاب فيردي وديًا في السادسة مساء يوم الإثنين، بتوقيت القاهرة باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكان محمد صلاح قد شارك مع منتخب مصرفي المباراة الأولى بالبطولة التي خسروا خلالها بثنائية نظيفة على يد نظيره أوزبكستان مساء يوم أول أمس الجمعة.

ولا يعد غياب محمد صلاح عن منتخب مصر أمام كاب فيردي الأول إذ نستعرض خلال السطور التالية نتائج المنتخب بدون نجم ليفربول الذي ظهر لأول مرة بقميص المنتخب بمباراة سيراليون سبتمبر 2011 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

14 نوفمبر 2011

ودية ـ مصر 0 ـ 2 البرازيل ـ خارج القائمة

12 أبريل 2012

ودية ـ نيجيريا 2 ـ 3 مصر ـ خارج القائمة

15 أبريل 2012

ودية ـ موريتانيا 0 ـ 3 مصر ـ للتواجد مع المنتخب الأولمبي

17 أبريل 2012

ودية ـ مصر 0 ـ 0 العراق ـ للتواجد مع المنتخب الأولمبي

15 أغسطس 2012

ودية ـ مصر 1 ـ 1 عمان ـ خارج القائمة

10 يناير 2013

ودية ـ مصر 0 ـ 3 غانا ـ خارج القائمة

14 يناير 2013

ودية ـ مصر 2 ـ 4 كوت ديفوار ـ خارج القائمة

7 مارس 2013

ودية ـ مصر ـ 1 ـ 3 قطر ـ خارج القائمة

5 يونيو 2013

ودية ـ مصر 1 ـ 1 بوتسوانا ـ خارج القائمة

30 أغسطس 2014

ودية ـ كينيا 0 ـ 1 مصر ـ خارج القائمة

8 يونيو 2014

ودية ـ مصر 2 ـ 1 مالاوي ـ خارج القائمة

14 نوفمبر 2015

تصفيات أفريفيا المؤهلة لكأس العالم ـ مصر 0 ـ 1 تشاد ـ إصابة

17 نوفمبر 2015

تصفيات أفريفيا المؤهلة لكأس العالم ـ مصر 4 ـ 0 تشاد ـ إصابة

27 يناير 2016

ودية ـ مصر 0 ـ 1 الأردن ـ خارج القائمة

29 يناير 2016

ودية ـ مصر 2 ـ 0 ليبيا ـ خارج القائمة

27 فبراير 2016

ودية ـ مصر 2 ـ 0 بوركينا فاسو ـ خارج القائمة

30 أغسطس 2016

ودية ـ مصر 1 ـ 1 غينيا ـ خارج القائمة

13 أغسطس 2017

ودية ـ مصر 1 ـ 1 المغرب ـ خارج القائمة

18 أغسطس 2017

ودية ـ مصر 1 ـ 3 المغرب ـ خارج القائمة

12 نوفمبر 2017

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ـ مصر 1 ـ 1 غانا ـ خارج القائمة

25 مايو 2018

ودية ـ مصر 1 ـ 1 الكويت ـ خارج القائمة

1 يونيو 2018

ودية ـ مصر 0 ـ 0 كولومبيا ـ إصابة

6 يونيو 2018

ودية ـ مصر 0 ـ 3 بلجيكا ـ إصابة

16 أكتوبر 2018

تصفيات كأس أمم أفريقيا ـ مصر 2 ـ 0 إسواتيني ـ إصابة

23 مارس 2019

تصفيات كأس أمم أفريقيا ـ النيجر 1 ـ 1 مصر ـ خارج القائمة

26 مارس 2019

ودية ـ مصر 0 ـ 1 نيجيريا ـ خارج القائمة

14 أكتوبر 2019

ودية ـ مصر 1 ـ 0 بوتسوانا ـ إصابة

14 نوفمبر 2019

تصفيات أمم أفريقيا ـ مصر 1 ـ 1 كينيا ـ إصابة

18 نوفمبر 2019

تصفيات أمم أفريقيا ـ مصر 0 ـ 0 جزر القمر ـ إصابة

14 نوفمبر 2020

تصفيات أمم أفريقيا ـ مصر 1 ـ 0 توجو ـ مصاب بكورونا

1 نوفمبر 2020

تصفيات أمم أفريقيا ـ توجو 1 ـ 3 مصر ـ مصاب بفيروس كورونا

1 سبتمبر 2021

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ـ مصر 1 ـ 0 أنجولا ـ خارج القائمة

30 سبتمبر 2021

ودية ـ مصر 2 ـ 0 ليبيريا ـ خارج القائمة

1 ديسمبر 2021

كأس العرب ـ مصر 1 ـ 0 لبنان خارج القائمة

4ديسمبر 2021

كأس العرب ـ مصر 5 ـ 0 السودان خارج القائمة

7 ديسمبر 2021

كأس العرب ـ الجزائر 1 ـ 1 مصر خارج القائمة

11 ديسمبر2021

كأس العرب ـ فوز مصر بركلات الترجيح أمام الأردن بدور ربع النهائي خارج القائمة

15 ديسمبر 2021

كأس العرب ـ مصر 0 ـ 1 تونس خارج القائمة

18 ديسمبر 2021

كأس العرب ـ خسرت مصر مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح أمام قطر ـ خارج القائمة

9يونيو 2022

تصفيات أمم أفريقيا ـ مصر 0 ـ 2 إثيوبيا ــ خارج القائمة

14 يونيو 2022

ودية ـ مصر 1 ـ 4 كوريا الجنوبية ــ خارج القائمة

27 سبتمبر 2022

ودية ـ مصر 3 ـ 0ليبيريا ــ خارج القائمة

18 يونيو 2023

ودية ـ مصر 3 ـ 0 جنوب السودان ــ خارج القائمة

8 سبتمبر 2023

تصفيات أمم أفريقيا ـ مصر 1 ـ 0 إثيوبيا ــ خارج القائمة

22 يناير 2024

كأس أمم أفريقيا ـ مصر 2 ـ 2 كاب فيردي ـ إصابة

28 يناير 2024

كأس أمم أفريقيا ـ مصر خسرت بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية ـ إصابة

22 مارس 2024

ودية ـ مصر 1 ـ 0 نيوزيلاندا ـ خارج القائمة

26 مارس 2024

ودية ـ مصر 2 ـ 4 كرواتيا ـ خارج القائمة

15 أكتوبر 2024

تصفيات أمم أفريقيا ـ مصر 1 ـ 0 موريتانيا ـ خارج القائمة

15 نوفمبر 2024

تصفيات أمم أفريقيا ـ مصر 1 ـ 1 كاب فيردي ـ خارج القائمة

19 نوفمبر 2024

تصفيات أمم أفريقيا ـ مصر 1 ـ 1بوتسوانا ـ خارج القائمة

12 أكتوبر 2025

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ـ مصر 1 ـ 0 غينيا بيساو ـ خارج القائمة

