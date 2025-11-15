أفضل لاعب في أنجولا.. ماذا قدم شيكو بانزا ضد ميسي ورفاقه؟

كشف المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، خافيير كليمنتي ، عن مشكلة ستواجه نجم فريق برشلونة لامين يامال رغم الموهبة التي يمتلكها.

وقال كليمنتي في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" مساء الجمعة:"لامين يامال يمتلك موهبة كبيرة ولكن قد يفقدها إذ لم يحافظ على سلوكه الصحيح في حياته الشخصية كرياضي وهذه هي المشكلة فلن يسمحوا له بذلك".

وأضاف مدرب منتخب إسبانيا السابق:" هو لاعب ممتاز ويقوم بأشياء مُذهلة لكنه أصبح معروفًا لدى الخصم، لقد أصبحوا يعرفون طريقة لعبه وكيفية مراقبته وأنه أحد اللاعبين الذين لا يجب تركهم يلعبون بحرية لأنه يمتلك الجودة الكبيرة وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة".

ووصف كليمنتي الجدل بشأن انضمام لامين يامال لمنتخب إسبانيا بـ "صراعات الديوك"، مضيفًا:" لم أعش هذه الأجواء ولن أعيشها فمفهومي مختلف عن كيفية تسيير الأمور وكان يجب التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة".

وأتم مدرب إسبانيا السابق تصريحاته بقوله: "برشلونة ينبغي عليه ألا يصطدم بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولا للاتحاد أن يصطدم ببرشلونة، ولا بالمدرب كذلك، يجب أن تُدار هذه الأمور داخليًا".

