تأجيل النطق بالحكم في قضية الـ 115 تهمة لمانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية بأن البتّ في قضية الـ115 تهمة مالية الموجهة إلى نادي مانشستر سيتي قد تم تأجيله، في ظل جدل يدور حول مستقبل رئيسة الدوري الإنجليزي الممتاز أليسون بريتان.

ويدخل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز سبع مرات في نزاع قانوني طويل منذ توجيه الاتهامات إليه للمرة الأولى في فبراير 2023، أي قبل 33 شهرًا، بسبب مخالفات مالية مزعومة. ويؤكد فريق بيب جوارديولا ومالكو النادي، مجموعة أبوظبي المتحدة، عدم ارتكابهم لأي تجاوزات.

ورغم وجود إشارات عدة خلال الفترة الماضية على اقتراب صدور القرار، فإن العملية شهدت تأخيرًا نتيجة عوامل أساسية، من بينها الضبابية التي تحيط بمستقبل بريتان على رأس لجنة المسابقات.

ووفقًا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإن عددًا من الشخصيات البارزة في الدوري كانوا يسعون لاستطلاع آراء مسؤولي الأندية حول إمكانية تجديد ولاية بريتان لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وتشير التقارير إلى أن مواقف الأندية تتأثر بما يجري في قضية مانشستر سيتي، في ظل الاعتقاد بأن بريتان صاحبة نفوذ كبير، وأن النقاش حول استمرارها في منصبها أصبح أكثر حدة.

وتضيف التقارير أن نتيجة القضية قد تلعب دورًا مهمًا في تشكيل آراء الأندية، حيث نقلت صحيفة ميرور عن بعض كبار المسؤولين قولهم إنه سيكون "من غير المنطقي" اتخاذ قرار بشأن التجديد قبل صدور الحكم في القضية.

كما أُثيرت اقتراحات بأن بعض الأندية قد تُصوّت ضد تمديد ولاية بريتان إذا لم تحقق القضية المرفوعة ضد مانشستر سيتي نتائج إيجابية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت نفسه، أعرب أصحاب النفوذ داخل الدوري عن قلقهم من غياب الشفافية المحيط بالعملية، مؤكدين أنهم يشعرون بأنهم "مُبقون خارج دائرة المعلومات".