مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

- -
16:00

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

جميع المباريات

إعلان

سر ظهور جوارديولا مع الممثل المصري عمرو يوسف

كتب : هند عواد

11:52 ص 15/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمرو يوسف مع بيب جوارديولا (1)
  • عرض 8 صورة
    عمرو يوسف مع بيب جوارديولا (2)
  • عرض 8 صورة
    جوارديولا وأرني سلوت (1)
  • عرض 8 صورة
    جوارديولا وأرني سلوت (2)
  • عرض 8 صورة
    جوارديولا يُقبل حكم مباراة السيتي وأرسنال (2)
  • عرض 8 صورة
    نيولوك بيب جوارديولا (3)
  • عرض 8 صورة
    نيولوك بيب جوارديولا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة الممثل المصري عمرو يوسف.

ونشر عمرو يوسف، مقطع فيديو وصورا له رفقة بيب جوارديولا، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لما نشره عمرو يوسف، يعود السبب وراء هذا اللقاء، لإعلان لإحدى شركات الاتصالات، إذ كتب عمرو يوسف: "ابقوا متابعين، مع بيب جوارديولا"، وأشار في نفس المنشور إلى شركة اتصالات شهيرة.

اقرأ أيضًا:

من أوروبا.. الكشف عن المنتخب رقم 30 المشارك في كأس العالم

"قصص متفوتكش".. تكفل الزمالك بأبناء صبري.. وطلب من شيكابالا للمسؤولين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوارديولا بيب جوارديولا عمرو يوسف جوارديولا مع عمرو يوسف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل