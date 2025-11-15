سر ظهور جوارديولا مع الممثل المصري عمرو يوسف

أفضل لاعب في أنجولا.. ماذا قدم شيكو بانزا ضد ميسي ورفاقه؟

بينهم معلول.. استبعاد 8 لاعبين من قائمة تونس لمواجهة البرازيل لهذا السبب

"لن يسمحوا له".. مدرب إسبانيا السابق يكشف عن مشكلة ستواجه لامين يامال

ظهر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة الممثل المصري عمرو يوسف.

ونشر عمرو يوسف، مقطع فيديو وصورا له رفقة بيب جوارديولا، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لما نشره عمرو يوسف، يعود السبب وراء هذا اللقاء، لإعلان لإحدى شركات الاتصالات، إذ كتب عمرو يوسف: "ابقوا متابعين، مع بيب جوارديولا"، وأشار في نفس المنشور إلى شركة اتصالات شهيرة.

