موعد مباراة مصر المقبلة بعد الهزيمة من أوزبكستان

تلقى منتخب مصر الأول الهزيمة أمام نظيره منتخب أوزباكستان، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة العين الودية الدولية.

وبهذه النتيجة يكون منتخب مصر فقد فرصة لعب المباراة النهائية لبطولة العين الدولية الودية، مكتفيا بخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام كاب فيردي يوم 17 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة نهائي كأس العين الودية الدولية

وتقام مباراة نهائي بطولة العين الودية الدولية، يوم الثلاثاء المقبل بين منتخبي إيران وأوزباكستان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتستضيف الإمارات بطولة العين الودية الدولية، خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري، حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لبطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 18 ديسمبر المقبل حتى يوم 21 من الشهر ذاته.

