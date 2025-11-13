"بينهم أسطورة أفريقيا".. أصغر 10 لاعبين في تاريخ كأس العالم

"بعد أزمة أوسكار".. لاعبين عادوا للملاعب بعض التعرض لأزمات قلبية

في مباراة أيرلندا الشمالية ضد يوغوسلافيا، بكأس العالم 1982، حطم نورمان وايتسايد لاعب منتخب أيرلندا الشمالية ومنانشستر يونايتد آنذاك، الرقم القياسي لأسطورة أفريقيا، الكاميروني صامويل إيتو، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة، في عمر17 عامًا و40 يومًا.

وحطم وايتسايد الرقم القياسي لكأس العالم في أول مباراة لبلاده في البطولة (وهي الأولى لهم في البطولة منذ 24 عامًا)، مع أنه لم يحتفل بهذا الإنجاز بتسجيل هدف، بل اكتفى ببطاقة صفراء، وبذلك أصبح أصغر لاعب يحصل على بطاقة صفراء في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

وفقا لموقع "أوبتا" للإحصائيات، جاءت قائمة أصغر 10 لاعبين في كأس العالم، كالآتي:

نورمان وايتسايد – أيرلندا الشمالية ضد يوغوسلافيا (17 يونيو 1982) – 17 عامًا و41 يومًا

صامويل إيتو - الكاميرون ضد إيطاليا (17 يونيو 1998) - 17 عامًا و99 يومًا

فيمي أوبابونمي – نيجيريا ضد إنجلترا (12 يونيو 2002) – 17 عامًا و101 يومًا

سالومون أوليمبي – الكاميرون ضد النمسا (11 يونيو 1998) – 17 عامًا و185 يومًا

بيليه – البرازيل ضد الاتحاد السوفييتي (15 يونيو 1958) – 17 عامًا و235 يومًا

بارثولوميو أوجبيتشي – نيجيريا ضد الأرجنتين (2 يونيو 2002) – 17 عامًا و244 يومًا

ريجوبيرت سونج – الكاميرون ضد السويد (20 يونيو 1994) – 17 عامًا و354 يومًا

يوسف موكوكو - ألمانيا ضد اليابان (23 نوفمبر 2022) - 18 عامًا و3 أيام

كارفاليو ليتي – البرازيل ضد بوليفيا (20 يوليو 1930) – 18 عامًا و25 يومًا

قرنق كول – أستراليا ضد فرنسا (22 نوفمبر 2022) – 18 عامًا و68 يومًا

