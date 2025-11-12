مباريات الأمس
حكم يتعرض لموقف طريف في الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

06:52 م 12/11/2025
    غرق الحكم
    غرق حكم الراية

تعرض حكم الراية بمباراة ستوكبورت وويجان في منافسات بطولة "فيرتو تروفي" أي "كأس الدوري الإنجليزي" لموقف طريف خلال إدارته للقاء، بعدما أغرقته شلالات مياه متسربة من سقف أحد المدرجات.

وكان ملعب المباراة إدجلي بارك شهد أمطاراً غزيرة، ليقرر الحكم الرئيسي سكوت أولدهام إيقاف اللقاء مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية، بعدما أصبحت الأرضية غير صالحة للعب.

ورغم إيقاف المباراة، وجد حكم الراية نفسه تحت شلال من المياه في ظل مواصلة مهامه بالقرب من خط التماس، إذ أظهرت اللقطات محاولته تفادي تدفق المياه.

وتفاعل بعض المشجعين مع الموقف بتعليقات طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحدهم: "يبدو أنه يشارك في برنامج ذا ترومان شو"، وعلق آخر: "كان عليه إحضار الشامبو".

والجدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز ستوكبورت بركلات الترجيح ليحصد نقطة إضافية في بطولة "فيرتو تروفي".

غرق حكم الراية كأس الدوري الإنجليزي فيرتو تروفي مباراة ستوكبورت وويجان

