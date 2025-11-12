"عليك إشراك شخص آخر".. نجم ليفربول السابق ينتقد سلوت بسبب صلاح

انتقد جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، مشيرا إلى أن مكانه في التشكيلة يجب أن يتغير.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات عبر برنامج "ذا أوفرلاب": "إذا لم تسجل الأهداف في أحد الطرفين وتركت فريقك مكشوفا في الطرف الآخر فإنك في الأساس لا تحصل على أي شيء من هذه الخطة التكتيكية المتمثلة في السماح لمحمد صلاح بالبقاء في المقدمة فقط".

وأضاف: "لذا يتعين عليه إما العودة "دفاعيًا" أو يتعين عليك إشراك شخص آخر، لهذا السبب قلت قبل أسابيع قليلة أن أيام محمد صلاح التي تبدأ كل أسبوع خاصة بعيدًا عن أرضه، يجب أن تنتهي".

واتفق واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، مع كاراجر، قائلا: "أنت بحاجة إلى أن يعمل كل لاعب وأعتقد أن الفرق هذا الموسم استهدفت ليفربول من الجهة اليمنى".

واختتم روني: "صلاح لا يركض للخلف، هناك قلق واضح بشأن ليفربول هناك لأنه لا يعود للخلف ولا يتمتع بالثبات الذي يتمتع به الظهير الأيمن في كل مباراة".

