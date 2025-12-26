مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

"بعد دعم المنتخب".. اتحاد الكرة يشكر الجماهير المغربية

كتب - محمد عبد السلام:

11:28 م 26/12/2025
وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة شكر للجماهير المغربية، بعد مساندتها للمنتخب الوطني في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأكد الاتحاد المصري على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الأفريقية.

وأعرب الاتحاد المصري عن اعتزازه بهذا الاستقبال والدعم، فإنه يتمنى للمملكة المغربية الشقيقة دوام النجاح والتقدم والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس أمم أفريقيا.

الاتحاد المصري لكرة القدم جماهير المغرب منتخب مصر مباراة مصر وجنوب أفريقيا

