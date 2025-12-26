"بعد دعم المنتخب".. اتحاد الكرة يشكر الجماهير المغربية

"بعد حصوله على بطاقة حمراء".. كم مباراة يغيبها محمد هاني عن منتخب مصر؟

"حضور الخطيب وغضب حسام حسن".. ما لم تشاهده في مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة شكر للجماهير المغربية، بعد مساندتها للمنتخب الوطني في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأكد الاتحاد المصري على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الأفريقية.

وأعرب الاتحاد المصري عن اعتزازه بهذا الاستقبال والدعم، فإنه يتمنى للمملكة المغربية الشقيقة دوام النجاح والتقدم والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس أمم أفريقيا.