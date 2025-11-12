مباريات الأمس
تصل إلى 8360 جنيها.. سعر تذكرة مباراة مصر وأوزبكستان

كتب : هند عواد

03:12 م 12/11/2025
أعلنت منصة "بلاتينيوم ليست"، طرح تذاكر بطولة العين الدولية، التي يشارك فيها منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن.

وتشارك منتخبات، مصر وإيران وأوزبكستان والرأس الأخضر، في بطولة العين الدولية، التي تقام على ملعب ستاد هزاع بن زايد.

وفقا لمنصة "بلاتينيوم ليست"، تبدأ أسعار تذاكر مباراة مصر وأوزبكستان، من 75 درهما أي ما يساوي 965 جنيها، وصل إلى 650 درهماً (8360 جنيها).

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من مباراة إيران والرأس الأخضر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر وأوزبكستان سعر تذكرة مباراة مصر وأوزبكستان

