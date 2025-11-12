ميسي يحطم الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو على "إنستجرام"

ماذا ينتظر منتخب مصر للناشئين حال الفوز على سويسرا في دور ال32 بالمونديال؟

حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الرقم القياسي للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحصدت صورة ميسي في ملعب برشلونة "كامب نو"، عددا قياسيا من الإعجابات، متجاوزا كريستيانو رونالدو.

وكان ميسي رحل عن برشلونة، في صيف 2021، قبل أن يعود رفقة صديقه رودريجو دي بول إلى المدينة الكاتالونية، قبل أيام، وزار ملعب "كامب نو".

ونشر ميسي صورا من زيارته لـ"كامب نو"، وكتب: "الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده من كل قلبي. مكان كنت فيه سعيدا للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة أنني أسعد شخص في العالم. آمل أن أعود يوما ما، ليس فقط لأودعكم كلاعب، لأنني لم أتمكن من ذلك".

وتجاوز منشور ميسي الـ24.2 مليون إعجاب، متجاوزا منشور رونالدو الذي احتفل فيه بلقب دوري الأمم الأوروبية، والذي حقق 23.5 مليون إعجاب.

