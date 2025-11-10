أعلى 10 لاعبين إنجليز أجراً في العالم لعام 2025

فيديو هدف منتخب إنجلترا للشباب في مرمي مصر بكأس العالم تحت 17 عامًا

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة مصر وإنجلترا بالجولة الثالثة في ختام دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 عامًا.

ملخص مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم تحت 17 عامًا:

وتوقف اللعب بعد مرور 14 دقيقة لعلاج لاعب منتخب مصر أدهم فريد قبل أن يُستكمل اللقاء.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف في الدقيقة التالية من تسديدة قوية للاعب ريجان هيسكي.

وعاد منتخب إنجلترا بتسديدة جديدة في الدقيقة 19 ولكن مرت بجانب المرمى.

وتصدى حارس مرمى منتخب مصر عمر عبدالعزيز لعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.