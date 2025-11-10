مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
14:30

المكسيك

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

0 1
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

3 1
14:30

كوت ديفوار

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 - 1 إنجلترا

كتب : مصراوي

05:51 م 10/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 8 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 8 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (3)
  • عرض 8 صورة
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (2)
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (3)
  • عرض 8 صورة
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة مصر وإنجلترا بالجولة الثالثة في ختام دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 عامًا.

ملخص مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم تحت 17 عامًا:

وتوقف اللعب بعد مرور 14 دقيقة لعلاج لاعب منتخب مصر أدهم فريد قبل أن يُستكمل اللقاء.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف في الدقيقة التالية من تسديدة قوية للاعب ريجان هيسكي.

وعاد منتخب إنجلترا بتسديدة جديدة في الدقيقة 19 ولكن مرت بجانب المرمى.

وتصدى حارس مرمى منتخب مصر عمر عبدالعزيز لعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر و إنجلترا كأس العالم تحت 17 تشكيل منتخب مصر للناشئين منتخب مصر للناشئين منتخب إنجلترا للناشئين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)