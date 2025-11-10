على رأسهم العميد.. وصول لاعبي المنتخب الثاني استعدادا لمواجهة الجزائر

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على الزمالك بالسوبر؟

رسميا.. منتخب مصر يتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين

وصل لاعبو منتخب مصر بقيادة حلمي طولان، إلى المعسكر المغلق اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر استعدادا لمواجهتي الجزائر، الودية.

وانتظم لاعبو الفراعنة منذ قليل في معسكر مغلق في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب والمقرر أن تبدأ في مطلع ديسمبر القادم .

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمعسكر نوفمبر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر مغلق، ضمن المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد لبطولة كأس العرب في قطر مطلع الشهر المقبل.

ضمت القائمة كل من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

في خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة المران الأول اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.