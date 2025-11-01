مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

يكسر الرقم القياسي لنجم يونايتد.. محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي ضد أستون فيلا

كتب : هند عواد

11:47 ص 01/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول 1
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد1
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (13)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يفصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفا وحيدا، لكسر الرقم القياسي لنجم مانشستر يونايتد، واين روني، في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول أستون فيلا، في العاشرة مساء اليوم على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقد تمنح مباراة أستون فيلا محمد صلاح فرصة لإضافة هدف جديد بعد تسجيله في مباراة برينتفورد الأسبوع الماضي، وسجل وصنع في جميع المباريات الست التي خاضها ضد أستون فيلا على ملعب آنفيلد.

ويمتلك صلاح 275 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول (187 هدفًا و88 تمريرة حاسمة)، أي أنه يفصله مساهمة واحدة فقط عن الرقم القياسي لأكثر مساهمات مع نادٍ واحد، والمسجل باسم واين روني مع مانشستر يونايتد (183 هدفًا و93 تمريرة حاسمة)، إجمالا 276 مساهمة تهديفية.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. نجوم الأهلي والزمالك بالزي الفرعوني قبل افتتاح المتحف.. واكتساح الخطيب في الانتخابات

حكام مباراة الأهلي و المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول رقم قياسي ينتظر محمد صلاح محمد صلاح ليفربول وأستون فيلا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة