يفصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفا وحيدا، لكسر الرقم القياسي لنجم مانشستر يونايتد، واين روني، في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول أستون فيلا، في العاشرة مساء اليوم على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقد تمنح مباراة أستون فيلا محمد صلاح فرصة لإضافة هدف جديد بعد تسجيله في مباراة برينتفورد الأسبوع الماضي، وسجل وصنع في جميع المباريات الست التي خاضها ضد أستون فيلا على ملعب آنفيلد.

ويمتلك صلاح 275 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول (187 هدفًا و88 تمريرة حاسمة)، أي أنه يفصله مساهمة واحدة فقط عن الرقم القياسي لأكثر مساهمات مع نادٍ واحد، والمسجل باسم واين روني مع مانشستر يونايتد (183 هدفًا و93 تمريرة حاسمة)، إجمالا 276 مساهمة تهديفية.

