مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

"ظهور تريزيجيه والشناوي".. الأهلي يكشف عن كرة كأس العالم 2026 عن طريق لاعبيه

كتب - يوسف محمد:

11:54 م 09/10/2025 تعديل في 10/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لاعبي الأهلي (2)
  • عرض 6 صورة
    لاعبي الأهلي (6)
  • عرض 6 صورة
    لاعبي الأهلي (3)
  • عرض 6 صورة
    لاعبي الأهلي (1)
  • عرض 6 صورة
    لاعبي الأهلي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك النادي الأهلي، متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، جلسة التصوير التي خضع لها لاعبيه مع الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 التي حصد منتخب مصر بطاقة التأهل لها.

ونشر النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مجموعة من الصور للثلاثي محمد الشناوي، محمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني، الذين تواجدوا مع المنتخب في مباراة التأهل أمس أمام جيبوتي، خلال استعراض الكرة الرسمية للمونديال.

كما نشر الأهلي فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، لاعبي الفريق المشاركين مع المنتخب وهم يستعرضون مهاراتهم، بالكرة المخصصة لبطولة كأس العالم 2026، وعلق: "كرة المونديال الجديدة مع نجومنا".

نتيجة مباراة مصر وجيبوتي

وكان المنتخب المصري، تمكن من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب جيبوتي أمس الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراتي مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

بشأن بيع النادي.. مانشستر يونايتد يرد على تركي آل الشيخ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي مباراة مصر وجيبوتي كأس العالم 2026 الكرة المخصصة لبطولة كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)