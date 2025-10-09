"بعد ضمان التأهل".. منتخب مصر يفتقد 3 لاعبين في مباراة غينيا بيساو المقبلة

شارك النادي الأهلي، متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، جلسة التصوير التي خضع لها لاعبيه مع الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 التي حصد منتخب مصر بطاقة التأهل لها.

ونشر النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مجموعة من الصور للثلاثي محمد الشناوي، محمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني، الذين تواجدوا مع المنتخب في مباراة التأهل أمس أمام جيبوتي، خلال استعراض الكرة الرسمية للمونديال.

كما نشر الأهلي فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، لاعبي الفريق المشاركين مع المنتخب وهم يستعرضون مهاراتهم، بالكرة المخصصة لبطولة كأس العالم 2026، وعلق: "كرة المونديال الجديدة مع نجومنا".

نتيجة مباراة مصر وجيبوتي

وكان المنتخب المصري، تمكن من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب جيبوتي أمس الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

