كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

ليفربول يهنئ محمد صلاح بالصعود إلى كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

09:53 م 08/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (1)

هنأ الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، نجمه الدولي المصري محمد صلاح، بمناسبة صعود الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب حساب الريدز عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"صلاح يضرب بثنائية ويقود مصر لحجز مقعدها في كأس العالم 2026.. تهانينا يا مو".

ونجح صلاح اليوم في قيادة منتخب مصر للصعود إلى مونديال 2026، بعد تسجيله هدفين من ثلاثية الفراعنة أمام جيبوتي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نادي ليفربول يحتفل بقيادة محمد صلاح لمنتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم_Easy-Resize.com

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن تقام منتخب مصر المقبلة أمام غينيا بيساو يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول منتخب مصر محمد صلاح تهنئة ليفربول كأس العالم مونديال 2026

