ليفربول يهنئ محمد صلاح بالصعود إلى كأس العالم 2026

هنأ الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، نجمه الدولي المصري محمد صلاح، بمناسبة صعود الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب حساب الريدز عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"صلاح يضرب بثنائية ويقود مصر لحجز مقعدها في كأس العالم 2026.. تهانينا يا مو".

ونجح صلاح اليوم في قيادة منتخب مصر للصعود إلى مونديال 2026، بعد تسجيله هدفين من ثلاثية الفراعنة أمام جيبوتي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن تقام منتخب مصر المقبلة أمام غينيا بيساو يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.