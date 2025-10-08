بطولة مصر للهواة للجولف 2025.. مشاركة قياسية وفئة جديدة للرواد

أعلن الاتحاد المصري للجولف عن مشاركة غير مسبوقة في بطولة مصر للهواة 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025 في نادي دريم لاند للجولف بالقاهرة.

وتستقطب البطولة هذا العام أكثر من 60 لاعبًا من 15 دولة، من بينها: الولايات المتحدة، فرنسا، سويسرا، جمهورية التشيك، البرازيل، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الأردن، لبنان، تونس، ومصر الدولة المستضيفة.

وتشهد نسخة هذا العام طفرة نوعية في تاريخ البطولة؛ حيث يقدم الاتحاد المصري للجولف جوائز مالية للمرة الأولى في منافسات الهواة، إلى جانب استحداث فئة جديدة هي بطولة الرواد (فوق 50 عامًا)، التي يشارك فيها أكثر من 40 لاعبًا من نحو 10 دول عربية وأجنبية.

وقال عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف: “نفخر بإطلاق بطولة مصر لكبار السن لأول مرة، مما يمنح لاعبي الجولف من مختلف الأعمار فرصة التنافس في حدث استثنائي يجمع بين الخبرة والشباب. هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل تمثل دعمًا كبيرًا للسياحة الرياضية في مصر.”

وأضاف: “تُعد بطولة مصر المفتوحة للهواة واحدة من أقدم وأهم بطولات الجولف في الشرق الأوسط وإفريقيا منذ انطلاقها عام 1920. وهي بطولة معترف بها ضمن التصنيف العالمي للهواة (WAGR) وضمن فعاليات سلسلة الجولف العربية (AGS)، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الدولية ويؤكد التزامنا بتوسيع قاعدة اللعبة وتطويرها.