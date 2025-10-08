ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

الصراع يشتغل في آخر جولتين.. موقف المنتخبات الأفريقية في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ضيفا على جيبوتي، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة على كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

تقام مباراة مصر وجيبوتي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، في الجولة التاسعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف.

وجاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم كالآتي:

مصر – 20 نقطة

بوركينا فاسو – 15 نقطة

سيراليون – 12 نقطة

غينيا بيساو – 10 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

جيبوتي – 1 نقاط

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم؟

يحتاج منتخب مصر للقوز في مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين (جيبوتي وغينيا بيساو)، لحسم تأهله بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026.

ويتأهل متصدرو المجموعات بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.

ويشارك في الملحق العالمي 6 منتخبات، ويتأهل منه منتخبان إلى نهائيات كأس العالم.

وفي حالة فوز منتخب مصر على جيبوتي، مساء اليوم، سيرتفع رصيده إلى النقطة 23، بالتالي يحسم تأهله بشكل مباشر، دون النظر إلى نتائج بوركينا فاسو.

ويمكن أن يتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم، في حالة التعادل في مباراة وخسارة مباراة أخرى، حينها يرتفع رصيده إلى النقطة رقم 21، وفي حالة فوز بوركينا فاسو في المباراتين، يتساوى الثنائي في النقاط، فيما يحسم منتخب مصر الصدارة بفارق الأهداف.

