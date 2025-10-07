بعد تحقيق ميداليتين.. وزير الرياضة يهنئ بطل مصر عبدالرحمن يونس

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود وذلك بعد فوز لاعب منتخبنا الوطني لرفع الأثقال عبد الرحمن يونس وتحقيقه لميداليتين في بطولة العالم لرفع الأثقال بالنرويج 2025 الأولي فضية منافسات الخطف برفع 162 كجم، والثانية برونزية المجموع بمجموع 360 كجم في منافسات وزن 79 كجم.

وأثنى وزير الرياضة على قتال اللاعب وتصميمه على تحقيق الميداليتين في بطولة العالم بعد منافسة شرسة على الميدالية الذهبية والتي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها في منافسات الخطف.

واشاد الدكتور أشرف صبحى بلاعب منتخبنا الواعد والذي ما زال أمامه الكثير والكثير ليقدمه لمنتخبنا القومي بلعبة رفع الأثقال .

مؤكداً إن مصر أصبحت تمتلك أكثر من بطل عالم واعد في العديد من الألعاب والذي يبرهن على اتجاهنا وإصرارنا على المضي قدماً وبدعم القيادة السياسية نحو السير في الطريق الصحيح والذي يليق بمكانة مصر وتاريخها الرياضي .

ويشارك المنتخب المصري لرفع الأثقال في منافسات بطولة العالم، المقامة حالياً في النرويج خلال الفترة من 2 حتى 10 أكتوبر الجاري.