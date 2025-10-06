القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم
كتب ـ محمد الميموني:
مران منتخب مصر
الكثير من محبي وعشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.
ويواجه منتخب الفراعنة نظيره الجيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم.
ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي كالتالي:
ـ أون تايم سبورت.
ويذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول المجموعة برصيد 20 نقطة بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.
