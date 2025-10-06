مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

جميع المباريات

إعلان

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

كتب ـ محمد الميموني:

09:18 م 06/10/2025

مران منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكثير من محبي وعشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.

ويواجه منتخب الفراعنة نظيره الجيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم.

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي كالتالي:

ـ أون تايم سبورت.

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول المجموعة برصيد 20 نقطة بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.

اقرأ أيضًا:
"نزل من المدرجات".. شيكابالا يحتفل مع لاعبين "G" بعد فوزهم على الترسانة في الكأس

نظارات لاعبي منتخب مصر تخطف الأضواء خلال مغادرتهم لجيبوتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وجيبوتي منتخب مصر موعد مباراة مصر وجيبوتي القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان