بعثة منتخب مصر تتوجه إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

توجهت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مساء اليوم الإثنين إلى المغرب؛ استعدادًا لمواجهة جيبوتي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

منتخب مصر يلتقي نظيره جيبوتي، يوم الأربعاء المقبل في المغرب، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر الأول مباراتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري، حيث سيواجه جيبوتي وغينيا بيساو، يومي 8 و12 أكتوبر الجاري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، كلف أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب في المغرب.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته بتصفيات كأس العالم

ويحتل المنتخب المصري، صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

