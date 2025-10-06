مباريات الأمس
إعلان

"غرور".. واين روني يهاجم محمد صلاح نجم ليفربول

كتب : محمد القرش

04:38 م 06/10/2025
وجه واين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد، انتقادات حادة لمحمد صلاح، بعد خسارة ليفربول من تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال روني في تصريحات لبرنامج "ذا واين روني شو": "أعتقد أن اللاعبين الكبار لديهم قدر من الغرور، ومحمد صلاح كان واحدا من أفضل اللاعبين في الدوري لفترة طويلة".


وأضاف: "لكن خلال الأسبوع الماضي، كنتُ أشكك في أخلاقيات صلاح في العمل، نعلم أنه لا يدافع دائمًا بنفس القدر، لكن في مباراة تشيلسي، كان ظهيره الأيسر يعاني من تمزق في أربطة الركبة، بينما كان يراقب".


وزاد: "إنه لن يعود ويساعد، واللاعبون مثل فيرجيل فان ديك، والقادة في غرفة الملابس يجب أن يقولوا له، "أنهم بحاجة إلى المساعدة"".


وأردف: "صلاح كان هذا مصدر قلق لليفربول، وأعتقد أنه بدا ضائعًا بعض الشيء خلال الأسبوع الماضي".


واختتم أسطورة منتخب إنجلترا: "سلوت تعرض لخطر تكتيكي خلال الهزيمة أمام تشيلسي، وفترة التوقف الدولي جاءت في وقت مناسب بالنسبة له"

فيديو قد يعجبك:



إعلان

إعلان

