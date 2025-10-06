مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

جميع المباريات

إعلان

"فوضى وشغب".. جماهير بورتو البرتغالي تعتدي على مورينيو (فيديو)

كتب : مصراوي

03:54 م 06/10/2025

جوزيه مورينيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مدينة بورتو، مساء الأحد، مشاهد من الفوضى والتوتر، بعدما تحولت الأجواء في ملعب "دراغاو" إلى ساحة اشتباكات وأعمال شغب بين الجماهير، خلال المواجهة التي جمعت بورتو ببنفيكا في قمة الدوري البرتغالي.

وجاءت عودة مورينيو المنتظرة إلى الملعب الذي كتب فيه التاريخ عام 2004 بقيادة بورتو للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن هذه المرة بصفته مدربًا لغريمه التقليدي بنفيكا، ما أثار غضب جماهير بورتو بشدة.

وخلال المباراة، ألقت الجماهير الغاضبة زجاجات مياه وولّاعات نحو أرض الملعب والمدرب مورينيو نفسه، ما اضطر الحكم لإيقاف اللقاء أكثر من مرة، وسط محاولات مكثفة من قوات الأمن للسيطرة على الموقف وإعادة الهدوء.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ اندلعت اشتباكات داخل مدرجات جماهير بنفيكا بين أنصار الفريق، مما زاد من حدة التوتر ودفع الشرطة للتدخل السريع للفصل بين المشجعين ومنع تفاقم الأمور.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه مورينيو أعمال شغب بورتو ببنفيكا الدوري البرتغالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر