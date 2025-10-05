باريس سان جيرمان يقع في فخ التعادل أمام ليل في الدوري الفرنسي

"على طريقة القمة".. احتفال خاص من مان سيتي بهدف هالاند في مرمى برينتفورد

التعادل الإيجابي يحسم مباراة باريس سان جيرمان وليل بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة باريس وليل

سجل هدف تقدم باريس سان جيرمان اللاعب نونو مينديش في الدقيقة 66، ثم أدرك التعادل فريق ليل عن طريق اللاعب إيثان مبابي في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري

وبهذا التعادل رفع باريس سان جيرمان نقاطه إلى 16 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع ليل نقاطه أيضا إلى 11 نقطة ليحتل المركز السابع.