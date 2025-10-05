ما علاقة صلاح؟.. كوكوريلا​ يكشف سبب فوز تشيلسي على ليفربول

كشف مارك كوكوريلا​ نجم نادي تشيلسي، كيف فاز البلوز على ليفربول بالمباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كوكوريلا​ في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "عندما درسنا أسلوب لعبهم، تبين الاعتماد دائما على صلاح الجاهز للهجوم".

وأوضح: "وتأكدنا أن الكرات العرضية التي يرسلها صلاح تكون مميزة، لذلك منعنا الخطر بعد اكتشافه وفزنا بالمباراة".

وفاز البلوز على نظيره الريدز بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري في المباراة كاملة، حيث أرسل 3 تمريرات عرضة لم تنجح أي منها سوى واحدة فقط، ولم يسدد أي كرة على المرمى خلال الـ90 دقيقة.

