8 أهلي و2 زمالك.. قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وغينيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر.

وينطلق المعسكر غدا استعدادا لمباراتي جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم ١٢ باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة و العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

قائمة منتخب مصر

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفى شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك) - عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع : رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - ياسر إبراهيم (الأهلي).

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية (الأهلي) - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.