مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

8 أهلي و2 زمالك.. قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وغينيا

كتب : محمد القرش

10:28 م 04/10/2025

عثة منتخب مصر (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر.

وينطلق المعسكر غدا استعدادا لمباراتي جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم ١٢ باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة و العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

قائمة منتخب مصر

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفى شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك) - عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع : رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - ياسر إبراهيم (الأهلي).

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية (الأهلي) - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر قائمة منتخب مصر الشناوي حسام حسن تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند