كم تبلغ ثروة كريستيانو رونالدو وجورجينا؟

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، إلى قائمة المليارديرات في بداية العام الحالي 2025، كأول لاعب كرة قدم يحقق هذا الإنجاز، وفقا لمؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات.

ووقع رونالدو عقدا جديدا مع النصر لمدة عامين، قيمته 400 مليون دولار، وهكذا يجنى اللاعب ما يقرب من 175 مليون دولار سنويا، رعاية وإعلانات.

كريستيانو رونالدو أول ملياردير في تاريخ كرة القدم

يعتبر كريستيانو رونالدو أول ملياردير في تاريخ كرة القدم، وتعتبر علامته التجارية " CR7" من أبرز مصادر دخله، وتشمل فنادق وصالات رياضية وخطوط ملابس واستثمارات عقارية.

ووفقا لمؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات، تقدر صافي ثروة رونالدو وخطيبته جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء، في عام 2025، بنحو 1.4 مليار دولار.