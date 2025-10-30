مباريات الأمس
رائد فضاء وعالم.. 9 صور لنجوم كرة القدم في مهن أخرى

كتب : محمد عبد الهادي

09:40 م 30/10/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لراموس عن طريق مصراوي
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح عن طريق مصراوي
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لكيفن دي بروين عن طريق مصراوي
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنيمار عن طريق مصراوي
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لتوني كروس عن طريق مصراوي
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لليفاندوفيسكي عن طريق مصراوي
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لليفاندوفيسكي عن طريق مصراوي
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لرونالدو عن طريق مصراوي

في عالم موازٍ، نستكشف مسارات مهن بديلة لبعض من أشهر نجوم كرة القدم، ونتخيل كيف كان مصيرهم في مجالات مختلفة بعيدة عن المستطيل الأخضر.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، صور لأبرز اللاعبين في مهن أخري كالتالي:

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لميسي

1. ليونيل ميسي: مهندس معماري مبدع

من يرى لمسات ميسي الساحرة وتمريراته الدقيقة التي تخلق مساحات من العدم، يدرك أنه يمتلك عقلية فنان ومهندس.

لو لم يكن لاعب كرة، لكان بلا شك مهندسًا معماريًا يتفوق في تصميم المباني الفريدة التي تجمع بين الجمالية والوظيفة.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لرونالدو

2. كريستيانو رونالدو: رائد فضاء أو قائد عسكري

الطموح اللامحدود، الانضباط الذاتي، واللياقة البدنية الخارقة التي يتمتع بها كريستيانو رونالدو تجعله مرشحاً مثالياً لمهن تتطلب أقصى درجات التركيز والقوة.

يمكن تخيله كرائد فضاء يسعى لاكتشاف مجرات جديدة، أو قائدًا عسكريًا محنكًا يقود قواته نحو النصر بصرامة.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لراموس

3. سيرجيو راموس: محامٍ دفاع بارع

شخصية سيرجيو راموس القوية، قدرته على قراءة الخصوم، وتدخلاته الحاسمة في الأوقات الصعبة، تشير إلى أنه كان ليكون محامياً دفاعياً من الطراز الأول.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح عن طريق مصراوي

4. محمد صلاح: عالم بيئة ومناخ

سرعة محمد صلاح الخارقة وطاقته التي لا تنضب، تجعله مؤهلاً ليكون عالماً وباحثاً شغوفاً.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنيمار

5. نيمار دا سيلفا: مصمم أزياء عالمي

بإبداعه، وحبه للظهور بأسلوب فريد، نيمار كان ليكون مصمم أزياء عالمياً ويقدم تصاميم جريئة ومبتكرة.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لكيفن دي بروين

6. كيفن دي بروين: مطور برمجيات وذكاء اصطناعي

دقة تمريراته في الملعب تترجم إلى دقة متناهية في تصميم البرامج، هذه الصفات تجعله مطور برمجيات وذكاء اصطناعي من الطراز الرفيع.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لليفاندوفيسكي

7. روبرت ليفاندوفسكي: جراح دقيق

التركيز الشديد، الدقة في إنهاء الهجمات، الهدوء تحت الضغط، والقدرة على اتخاذ القرار كل هذه الصفات لتجعله جراحًا ذا يد ثابتة وذهن صافٍ.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لتوني كروس

8. توني كروس: أستاذ جامعي وخبير اقتصادي

التحكم بالكرة، توزيع اللعب بهدوء ودقة، بفضل هدوئه، وقدرته على التحكم وتوجيه الأمور، كان توني كروس ليصبح أستاذًا جامعيًا وخبيرًا اقتصاديًا مرموقًا.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لفيرجيل فان دايك

9. فيرجيل فان دايك: قائد فريق إنقاذ وإغاثة

القيادة، والقدرة على تنظيم الدفاع وتقديم الدعم في الأوقات الصعبة وحسه بالمسؤولية، تجعله قائدًا مثاليًا لفريق إنقاذ وإغاثة.

