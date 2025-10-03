موقف مصابي ليفربول من لقاء تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كشف علاء السعيد، المدير الفني لفريقي تحت 18 عامًا وتحت 19 عامًا بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، الصعوبات التي واجهها في الخارج.

وتولى علاء السعيد، الشقيق الأصغر لعمر السعيد مهاجم الزمالك السابق، تدريب فريق كليرمونت سان جاك الفرنسي قبل أشهر، وقاده للفوز في 3 مباريات بكأس فرنسا ومباراتين في الدوري.

وقال علاء السعيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "أصعب لحظة كانت في فرنسا، وهي في البداية بسبب اللغة. فأنا أتحدث العربية والإنجليزية، بينما اللاعبون يتحدثون الفرنسية فقط. كنت أعاني في التواصل والاندماج وشرح طريقة لعبي".

وأضاف: "لكنني كنت أذهب للمران وأتعلم اللغة وأطبقها في الملعب، والحمد لله الأمور أفضل حاليًا. الأمر كان ضروريًا لاكتساب ثقة اللاعبين".