"رياضيون من أجل فلسطين".. أتلتيك بيلباو يساند غزة قبل مباراة مايوركا

ستتلقى سفيرة نادي أتلتيك بيلباو، هوني ثلجية، ومجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في إقليم الباسك وممثلين عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الدعم في ملعب سان ماميس قبل بداية المباراة ضد ريال مايوركا، تحت شعار "رياضيون من أجل فلسطين، أوقفوا الإبادة الجماعية".

وأطلقت مؤسسة نادي أتلتيك بيلباو، بالتعاون مع وكالة الأونروا في أوسكادي، مشروعًا لأطفال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بداية من شهر أكتوبر ومن خلال هذا التعاون الدولي، سيتلقى حوالي 8000 طفل من الفئات الأكثر ضعفًا حصصًا للتربية البدنية في 16 مدرسة تديرها الأونروا.

ومن أجل تسليط الضوء على الدعم الذي تقدمه مؤسسة فوندازيوا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، نظم النادي حفل تكريم صغير سيقام قبل مباراة أتلتيك بيلباو ضد مايوركا غدا في سان ماميس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.