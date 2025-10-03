متفوقا على رونالدو.. رقم تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

أرني سلوت يتحدث عن دور محمد صلاح الجديد في ليفربول

تفوق المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي حاليا ومانشستر يونايتد وريال مدريد سابقا.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، لموسم 2017-2018، 2021-2022، و2024-2025.

وهكذا بات صلاح الأكثر تتويجا بالجائزة في آخر 25 عاما، متفوقا على كريستيانو رونالدو، الذي حصد الجائزة مرتين فقط، في موسمي 2007 و2007-2008.

ووفقا لشبكة " LenteDeportiva"، جاءت قائمة الفائزين بالجائزة من موسم 1999-2000 حتى الموسم الحالي، كالآتي:

1999-2000روي كين - مانشستر يونايتد

2000-2001تيدي شيرينغهام - مانشستر يونايتد

2001-2002رود فان نيستلروي - مانشستر يونايتد

2002-2003تييري هنري - أرسنال

2003-2004تييري هنري - أرسنال

2004-2005جون تيري - تشيلسي

2005-2006ستيفن جيرارد - ليفربول

2006-2007كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

2007-2008كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

2008-2009رايان جيجز - مانشستر يونايتد

2009-2010واين روني - مانشستر يونايتد

2010-2011غاريث بيل - توتنهام هوتسبير

2011-2012روبن فان بيرسي - أرسنال

2012-2013غاريث بيل - توتنهام هوتسبير

2013-2014لويس سواريز - ليفربول

2014-2015إيدين هازارد - تشيلسي

2015-2016رياض محرز - ليستر سيتي

2016-2017نغولو كانتي - تشيلسي

2017-2018محمد صلاح - ليفربول

2018-2019فيرجيل فان دايك - ليفربول

2019-2020كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

2020-2021كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

2021-2022محمد صلاح - ليفربول

2022-2023إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

2023-2024فيل فودين - مانشستر سيتي

2024-2025محمد صلاح - ليفربول

