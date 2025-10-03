مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

فرصة التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر وتشيلسي في كأس العالم للشباب

كتب : محمد القرش

09:51 ص 03/10/2025

منتخب مصر للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات تفصلنا عن مباراة منتخب مصر ضد تشيلسي، ضمن مواجهات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ويسعى منتخب مصر للفوز على نظيره تشيلسي مستضيف البطولة، من أجل الإبقاء على فرص التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة مصر وتشيلي

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وكان الفراعنة افتتح البطولة بالخسارة من اليابان بثنائية دون رد، قبل السقوط أمام نيوزيلندا بثنائية مقابل هدف.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على تشيلسي بفارق هدفين، بجانب فوز اليابان على نيوزيلندا بفارق هدفين أيضًا.

اقرأ أيضًا:

الكشف عن حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

على رادار منتخب مصر.. ماذا قدم ياسين مرعي منذ انضمامه للأهلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب منتخب مصر تحت 20 سنة مصر وتشيلي موعد مباراة مصر وتشيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
* هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
* احتجاجات في المغرب تطالب بتحسين التعليم والصحة وباستقالة رئيس الوزراء