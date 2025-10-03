فرصة التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر وتشيلسي في كأس العالم للشباب

ساعات تفصلنا عن مباراة منتخب مصر ضد تشيلسي، ضمن مواجهات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ويسعى منتخب مصر للفوز على نظيره تشيلسي مستضيف البطولة، من أجل الإبقاء على فرص التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة مصر وتشيلي

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وكان الفراعنة افتتح البطولة بالخسارة من اليابان بثنائية دون رد، قبل السقوط أمام نيوزيلندا بثنائية مقابل هدف.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على تشيلسي بفارق هدفين، بجانب فوز اليابان على نيوزيلندا بفارق هدفين أيضًا.

