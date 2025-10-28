جوارديولا يُشيد بعمر مرموش.. ويتحدث عن إصابة رودري

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن أداء عمر مرموش بعد عودته من الإصابة، كما أوضح تطورات إصابة رودري.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لكأس كاراباو: "عمر مرموش بدأ في الحصول على بعض الدقائق بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "مرموش لعب في المباراة الماضية، فهو دائما ما يقدم أداء استثنائي في منطقة الجزاء، ويحاول إثبات قدرته على مساعدتنا".

وأكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يوجد موعد محدد لعودة رودري بعد أن تم رصده في التدريبات.

ويواصل لاعب الوسط تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، والتي تعرض لها في بداية أكتوبر خلال الفوز على برينتفورد.

وعندما سُئل عما إذا كان هناك موعد محدد لعودة رودري، أجاب جوارديولا: "لا. نأمل أن يكون قريبًا، ولكن ليس الآن".

واختتم: "إنه يتحسن، ويتدرب معنا جزئيا، ولكن بالطبع، بعد ما حدث مرتين سابقًا مع الحوادث العضلية، لذلك سنرى كيف تتطور الأمور هذا الأسبوع".

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره سوانزي غدا الأربعاء، ضمن مواجهات الدور الرابع من بطولة كأس كاراباو.