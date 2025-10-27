مباريات الأمس
371 حكمًا متورطون في المراهنات بالدوري التركي

كتب - محمد عبد السلام:

10:47 م 27/10/2025

إبراهيم حجي عثمان أوغلو رئيس الاتحاد التركي لكرة ا

كشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن فضيحة مدوية تتعلق بانتشار المراهنات بين الحكام، بعدما أظهرت التحقيقات أن 371 حكمًا من أصل 571 يملكون حسابات مراهنات، بينهم 152 حكمًا مارسوا المراهنة بنشاط.

وأوضح رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في إسطنبول، أن التحقيق استند إلى بيانات حصل عليها الاتحاد من مؤسسات حكومية مختصة، وأظهر أن من بين المتورطين سبعة حكام من المستوى الأول و15 حكمًا مساعدًا من الدرجة ذاتها.

وأشار حاجي عثمان أوغلو إلى أن أحد الحكام وضع أكثر من 18 ألفًا و227 رهانًا، فيما شارك 42 حكمًا في المراهنة على أكثر من 1000 مباراة، منوهًا إلى أن بعضهم قام بعدد محدود من الرهانات، بينما أظهر آخرون نشاطًا مكثفًا ومستمرًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال رئيس الاتحاد: "اعتبارًا من اليوم، ستبدأ لجنتنا التأديبية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيُحال المتورطون إلى مجلس التأديب لتوقيع العقوبات وفقًا للوائح الاتحاد التركي لكرة القدم".

وبحسب المادة (57) من لوائح الانضباط، يواجه الحكام المدانون بالمراهنة عقوباتٍ تصل إلى الإيقاف عن إدارة المباريات أو أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة.

ويأتي هذا التطور في ظل الجدل المتصاعد حول أداء الحكام في المسابقات التركية، واتهامات متكررة بالتحيز في إدارة المباريات، وكان الاتحاد التركي قد استعان في وقت سابق بحكام أجانب لإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال عدد من مباريات الدوري الممتاز، في محاولة لاستعادة الثقة بالتحكيم المحلي.

إبراهيم حاجي عثمان أوغلو الاتحاد التركي لكرة القدم حكام الدوري التركي

