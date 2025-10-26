مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

1 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

1 0
21:00

الاتحاد الليبي

ترك الملعب.. فينيسيوس يعترض على استبداله في مباراة ريال مدريد وبرشلونة

كتب : محمد القرش

08:11 م 26/10/2025
شهدت مباراة الكلاسيكو المقامة الآن بين ريال مدريد وبرشلونة، لقطة مثيرة للجدل لفينيسيوس جونيور نجم الميرنجي.

وتفاجأ النجم البرازيلي بقرار تبديله في الدقيقة 72، حيث اندهش عندما شاهد رقمه على لوحة التبديلات التي كشف عنها الحكم الرابع.

وبعدها دخل فينيسيوس في نوبة غضب، وأخذ يلوم على الجهاز الفني بسبب تبديله، قبل أن يغادر الملعب نهائيا ويتجه إلى غرفة الملابس بدلا من الجلوس على دكة البدلاء.

ويتقدم ريال مدريد حتى الآن على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل مبابي وبيلينجهام أهداف الملكي، بينما سجل فيرمين لوبيز هدف البارسا.

