ترك الملعب.. فينيسيوس يعترض على استبداله في مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تدخل الشرطة والسخرية من لامين.. ماذا حدث بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

شهدت مباراة الكلاسيكو المقامة الآن بين ريال مدريد وبرشلونة، لقطة مثيرة للجدل لفينيسيوس جونيور نجم الميرنجي.

وتفاجأ النجم البرازيلي بقرار تبديله في الدقيقة 72، حيث اندهش عندما شاهد رقمه على لوحة التبديلات التي كشف عنها الحكم الرابع.

وبعدها دخل فينيسيوس في نوبة غضب، وأخذ يلوم على الجهاز الفني بسبب تبديله، قبل أن يغادر الملعب نهائيا ويتجه إلى غرفة الملابس بدلا من الجلوس على دكة البدلاء.

ويتقدم ريال مدريد حتى الآن على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل مبابي وبيلينجهام أهداف الملكي، بينما سجل فيرمين لوبيز هدف البارسا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



فينيسيوس جونيور غاضب جدًا بعد استبداله



فينيسوس جونيور لم يقم بتحية تشابي ألونسو بعد التبديل



فينيسوس جونيور غادر الملعب بأكمله ولم يجلس على الدكة

pic.twitter.com/Kd8XZZE4fo — عمرو (@bt3) October 26, 2025

اقرأ أيضًا:

بتمريرة مرموش.. شاهد فيديو هدف مانشستر سيتي الملغي أمام أستون فيلا

بشأن تجنيس المصريين.. أشرف صبحي يتسلم خطابا رسميا من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة