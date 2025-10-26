مباريات الأمس
بيراميدز يوضح تفاصيل إصابة مصطفى فتحي أمام بطل إثيوبيا في دوري الأبطال

كتب : نهي خورشيد

08:09 م 26/10/2025

مصطفى فتحي

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن سبب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق، خلال الشوط الأول من مباراة التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وغادر مصطفى فتحي أرض الملعب بعد دقائق قليلة من بداية المباراة التي شهدت تقدم بيراميدز في شوطها الأول بهدف سجله المهاجم الكونجولي فيستون ماييلي.

وأوضح الدكتور المنيري أن التشخيص المبدئي يُشير إلى معاناة مصطفى فتحي من إصابة في العضلة الخلفية، مضيقاً أنه سيخضع خلال الساعات المقبلة لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة وفترة الغياب المتوقعة.

