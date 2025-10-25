بعد أزمته الأخيرة.. محمد صلاح يدخل مباراة برينتفورد مبتسما (صور)

"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر أساسيا في تشكيل ليفربول الذي يخوض مباراة برينتفورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقطت الكاميرات محمد صلاح أثناء دخوله أرضية ملعب "جيتش كوميونيتي" مبتسما، بعد أزمته الأخيرة التي أعقبت مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أوضح مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن صلاح شعر بالاستياء من غيابه عن التشكيل الأساسي، وبدا غاضبًا من إشراكه في وقت متأخر، حيث كانت النتيجة تشير بالفعل إلى تقدم فريق سلوت بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال المصدر إن محمد صلاح دخل في مشادة كلامية مع سلوت، عبّر خلالها عن غضبه من المشاركة لمدة 16 دقيقة فقط، معتبرًا ذلك بمثابة قلة احترام لمسيرته الممتدة مع ليفربول منذ صيف 2017.

وقام صلاح بحذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على موقع "إكس"، كما أزال جملة "لاعب في نادي ليفربول".