شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي وأيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، لقطة مثيرة للجدل من حكم المباراة تجاه جراديشار.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لنيتس جراديشار بعد احتكاك مع لاعب أيجل نوار في منطقة جزاء الفريق البوروندي.

واستقبل لاعب الأهلي والجهاز الفني للفريق البطاقة الحمراء بدهشة شديدة، تعبيرا منهم عن عدم ارتقاء الاحتكاك إلى البطاقة الحمراء في أولى دقائق المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

في لقطة غريبة.. الحكم يقوم بطرد جراديشار لاعب الأهلي ✋ pic.twitter.com/daEqKfaQRM — ON Sport (@ONTimeSports) October 25, 2025

