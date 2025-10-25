مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

1 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

4 2
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

2 1
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"يسرق ثم يشتكي".. ريال مدريد يرد على تصريحات لامين يامال

كتب : محمد القرش

08:24 م 25/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال لامين يامال مع منتخب إسبانيا
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال يرتدي نظارتين شمسيتين
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال
  • عرض 7 صورة
    لامين يامال (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث تشافي ألونسو مدرب ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو، عن تصريحات لامين يامال.

وقال ألونسو: "مباراة الكلاسيكو مهمة جدا، ولديها جميع المقومات لتكون كذلك، وهذا ما يدفعنا للتحدث عنها فقط دون أن نتطرق لمواضيع أخرى".

وعن تصريحات لامين، علق: "لن أعلق على تصريحات يامال، يتم تداول العديد من تعليقات لاعبي برشلونة، لكني لن أعلق على أي شيء، سأتحدث فقط عن المباراة".

وكان لامين يامال قد تحدث عن مباراة ريال مدريد في تصريحات عبر برنامج "كينجز ليج": "ريال مدريد يسرق المباريات ثم يشتكي، هذا ما يفعلونه دائما".

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة السادسة والربع مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

اقرأ أيضًا:

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد تحمل صدمة لجماهير البارسا

بأقدام مغربية.. تشيلسي يسقط أمام "القطط السوداء" في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال ريال مدريد برشلونة تصريحات لامين يامال تشافي ألونسو الكلاسيكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟