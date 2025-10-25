"يسرق ثم يشتكي".. ريال مدريد يرد على تصريحات لامين يامال

"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

تحدث تشافي ألونسو مدرب ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو، عن تصريحات لامين يامال.

وقال ألونسو: "مباراة الكلاسيكو مهمة جدا، ولديها جميع المقومات لتكون كذلك، وهذا ما يدفعنا للتحدث عنها فقط دون أن نتطرق لمواضيع أخرى".

وعن تصريحات لامين، علق: "لن أعلق على تصريحات يامال، يتم تداول العديد من تعليقات لاعبي برشلونة، لكني لن أعلق على أي شيء، سأتحدث فقط عن المباراة".

وكان لامين يامال قد تحدث عن مباراة ريال مدريد في تصريحات عبر برنامج "كينجز ليج": "ريال مدريد يسرق المباريات ثم يشتكي، هذا ما يفعلونه دائما".

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة السادسة والربع مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

مدريد يسرق بالتحكيم؟



🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🗣️ لامين يامال :



نعم يسرق وثم يشتكي وهذا ما يفعلونه 😱💣

pic.twitter.com/R9K4BnRPHG — عمرو (@bt3) October 23, 2025

