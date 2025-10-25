قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد تحمل صدمة لجماهير البارسا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة، هانز فليك، القائمة النهائية لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني.

وشهدت القائمة استمرار غياب نجم الفريق، رافينيا دياز، الذي تعرض للإصابة في مباراة الفوز على ريال أوفييدو بهدفين مقابل هدف.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني، كوشين، إيدير ألير.

الدفاع: بالدي - أراوخو - كوبارسي - جيرارد مارتن - كوندي - إريك جارسيا - جوفري - تشافي إسبارت - بيدري - فيرمين - كاسادو - دي يونج - بيرنال درو فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - راشفورد - روني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة السادسة والربع مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

اقرأ أيضًا:

بأقدام مغربية.. تشيلسي يسقط أمام "القطط السوداء" في الدوري الإنجليزي

من يفوز في مباراة ملاكمة بين رونالدو وميسي؟.. بطل العالم يجيب