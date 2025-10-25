مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 0
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد تحمل صدمة لجماهير البارسا

كتب : محمد القرش

08:01 م 25/10/2025
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة، هانز فليك، القائمة النهائية لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني.

وشهدت القائمة استمرار غياب نجم الفريق، رافينيا دياز، الذي تعرض للإصابة في مباراة الفوز على ريال أوفييدو بهدفين مقابل هدف.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني، كوشين، إيدير ألير.

الدفاع: بالدي - أراوخو - كوبارسي - جيرارد مارتن - كوندي - إريك جارسيا - جوفري - تشافي إسبارت - بيدري - فيرمين - كاسادو - دي يونج - بيرنال درو فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - راشفورد - روني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة السادسة والربع مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

بأقدام مغربية.. تشيلسي يسقط أمام "القطط السوداء" في الدوري الإنجليزي

من يفوز في مباراة ملاكمة بين رونالدو وميسي؟.. بطل العالم يجيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة الكلاسيكو قائمة برشلونة الدوري الإسباني رافينيا لامين يامال ريال مدريد ريال مدريد ضد برشلونة

