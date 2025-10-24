أول تعليق من مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بعد شائعة وفاته

علق مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، على شائعة وفاته، عقب نهاية مباراة فريقه أمام أربيل في الدوري العراقي.

وانتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية، تعلن وفاة المدرب المصري لفريق الشرطة العراقي، إلا أن سيلمان نفى هذا الأمر من خلال منشور عبر حسابه الرسمي، على فيس بوك.

وكتب سليمان، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا جماعة دي شائعة سخيفة، أنا في المطار راجع بغداد إن شاء الله وأشكركم".

وتلقى فريق الشرطة العراقي، الذي يتولى قيادة مؤمن سليمان، الهزيمة أمام نظيره أربيل اليوم الجمعة، بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن منافسات الدوري العراقي.

والجدير بالذكر، أن هزيمة الشرطة اليوم أمام أربيل، تعد الأولى للفريق خلال الموسم الحالي، في بطولة الدوري العراقي.

أقرأ أيضًا:

لامين يامال يحفز لاعبي ريال مدريد بهذه الطريقة قبل الكلاسيكو