مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بعد شائعة وفاته

كتب - يوسف محمد:

11:30 م 24/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للشرطة العراقي
  • عرض 8 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 8 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 8 صورة
    مؤمن سليمان وعمرو فتحي
  • عرض 8 صورة
    مؤمن سليمان المدير الفني لبتروجت
  • عرض 8 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 8 صورة
    مؤمن سليمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، على شائعة وفاته، عقب نهاية مباراة فريقه أمام أربيل في الدوري العراقي.

وانتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية، تعلن وفاة المدرب المصري لفريق الشرطة العراقي، إلا أن سيلمان نفى هذا الأمر من خلال منشور عبر حسابه الرسمي، على فيس بوك.

وكتب سليمان، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا جماعة دي شائعة سخيفة، أنا في المطار راجع بغداد إن شاء الله وأشكركم".

وتلقى فريق الشرطة العراقي، الذي يتولى قيادة مؤمن سليمان، الهزيمة أمام نظيره أربيل اليوم الجمعة، بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن منافسات الدوري العراقي.

والجدير بالذكر، أن هزيمة الشرطة اليوم أمام أربيل، تعد الأولى للفريق خلال الموسم الحالي، في بطولة الدوري العراقي.

أقرأ أيضًا:

لامين يامال يحفز لاعبي ريال مدريد بهذه الطريقة قبل الكلاسيكو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مؤمن سليمان الدوري العراقي وفاة مؤمن سليمان فريق الشرطة العراقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة