مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

ديكيداها

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

بيزا كالتشيو

جميع المباريات

إعلان

"الأفضل في التاريخ".. نجم ليفربول يتغنى بمستوى محمد صلاح في البريميرليج

كتب - يوسف محمد:

11:15 م 23/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى النجم الفرنسي هوجو إيكتيكي نجم ليفربول الإنجليزي، أن زميله بالفريق محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في تاريخ "البريميرليج".

وقال إيكتيكي، في تصريحات عبر موقع "ESPN": "اللاعب الأفضل في تاريخ البريميرليج هو محمد صلاح، أما عن أفضل ثلاث مهاجمين في العالم حاليا فهم، مبابي، ليفاندوفسكي وهالاند".

وعند سؤاله عن أفضل ثلاثة لاعبين في مركز الجناح، لا بد من متابعتهم في الوقت الحالي، أجاب: "محمد صلاح، لامين يامال وأوليسي".

وأكد إيكتيكي، أن الثلاثي: "تيري هنري، محمد صلاح وديديه دروجبا، هم الأفضل في تاريخ البريميرليج".

واختتم النجم الفرنسي تصريحاته، قائلا: "أفضل ثلاثة لاعبين، لعبت بجوارهم هم، ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا وكليان مبابي".

ويذكر أن إيكتيكي، انضم إلى فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يختتم تدريباته ويدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة ديكاداها

"حانت لحظة الوداع".. رامي صبري يكشف كواليس اعتزاله رسميا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح إيكتيكي الدوري الإنجليزي البريميرليج فريق ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)