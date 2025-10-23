الكشف عن موعد مباراتي بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري الأبطال

يرى النجم الفرنسي هوجو إيكتيكي نجم ليفربول الإنجليزي، أن زميله بالفريق محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في تاريخ "البريميرليج".

وقال إيكتيكي، في تصريحات عبر موقع "ESPN": "اللاعب الأفضل في تاريخ البريميرليج هو محمد صلاح، أما عن أفضل ثلاث مهاجمين في العالم حاليا فهم، مبابي، ليفاندوفسكي وهالاند".

وعند سؤاله عن أفضل ثلاثة لاعبين في مركز الجناح، لا بد من متابعتهم في الوقت الحالي، أجاب: "محمد صلاح، لامين يامال وأوليسي".

وأكد إيكتيكي، أن الثلاثي: "تيري هنري، محمد صلاح وديديه دروجبا، هم الأفضل في تاريخ البريميرليج".

واختتم النجم الفرنسي تصريحاته، قائلا: "أفضل ثلاثة لاعبين، لعبت بجوارهم هم، ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا وكليان مبابي".

ويذكر أن إيكتيكي، انضم إلى فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

